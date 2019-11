Fête de la Toussaint: connaissez-vous ces expressions très françaises tirées de la Bible?

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 09:54

«Prêcher dans le désert», «beaucoup d’appelés, peu d’élus»... Nombreuses sont les formules religieuses employées au quotidien. Le Figaro vous propose de (re)découvrir leur histoire.



Il y a celles qui sont évidentes. «C’est David contre Goliath»; «être aux anges», «œil pour œil, dent pour dent»... Et puis les autres, plus étonnantes. Des formules que nous n’aurions jamais imaginé provenir de la Bible. «Crier sur les toits», «une période de vaches maigres» pour n’en citer que quelques-unes.



En ce jour de la Toussaint, à ne pas confondre avec le jour des défunts qui a lieu le 2 novembre, Le Figaro vous propose de (re)découvrir l’origine des expressions que vous employez quotidiennement et qui proviennent des Saintes Écritures.



Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l’éclairant ouvrage de Denis Moreau, Nul n’est prophète en son pays: ces paroles d’Évangiles aux origines de nos formules familières (Seuil) ainsi que du percutant livre de François Claustres, 100 expressions tirées de la culture religieuses (Artège). Irez-vous jusqu’au bout de ce test? Le Figaro vous propose de le découvrir.





