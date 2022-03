Fête de la femme à Podor: Abdoulaye Daouda Diallo a offert aux femmes100 millions de FCfa et... Le département de Podor fête chaque année, sous la houlette du coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Daouda Diallo, les vaillantes femmes. La journée des femmes organisée hier, à Boké Dialloubé par l’honorable député Yetta Sow, 2ème vice présidente à l’Assemblée nationale et présidente des femmes BBY de Podor, a été un exemple de réussite et de mobilisation.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022

Les femmes du département de Podor ont été fêtées hier. A cette occasion, une foire de produits locaux et une session de consultations gratuites ont marqué le début de la journée. S’en est suivi, en fin de journée, un rassemblement exceptionnelle des femmes, tout de blanc vêtues.



Accompagné par 19 de ces collègues maires présents, sur les 22 communes que comptent le département et du président du conseil départemental, Mamoudou Dia, le ministre des finances et du budget a, au nom de la coordination départementale, offert 100 millions de FCfa, 100 tonnes de riz, 22 billets pour la Mecque à ces braves dames. Et, 80 machines à coudre ont été également offerts par Mme Amadou Kane Diallo.



De plus, Abou Djouba, Baba Maal et Adviser ont gratifié les populations d’un concert mémorable. A travers cette journée, la coalition Benno Bokk Yakaar de Podor, unie comme un seul homme autour de la coordination départementale, a plus que jamais, réaffirmé son soutien sans faille au président de la République Macky Sall.





