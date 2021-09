Fêtes légales: Le lendemain du Magal, déclaré jour férié

Macky Sall, après avoir instruit le paiement des salaires à partir de ce jeudi 23 septembre 2021, a signé un décret pour permettre aux fidèles de célébrer sereinement, le Magal à Touba.



D'après un communiqué du ministre du Travail, Samba Sy, le président de la République a décrété le lundi 27 septembre 2021, journée fériée. Donc, les fonctionnaires ne vont pas au travail ce lundi.



Et pour le Ministre du travail, le Chef de l'Etat " met de la sorte en vigueur l'article 8 du décret n°74-1125 du 19 novembre 1974, fixant le régime de la Fête nationale et du 1er Mai et celui des autres fêtes légales ".



