Feux de brousse : Ce que recommande le Président Macky Sall

Les feux de brousse constituent des fléaux qui empêchent le monde rural de dormir du sommeil du juste. Le président de la République a insisté hier en Conseil des ministres, pour qu’une démarche d’anticipation dans la lutte contre les feux de brousse soit mise en place avec la fin de l’hivernage, coïncidant très souvent avec la multiplication des incendies et feux de brousse qui causent de nombreux sinistres dans plusieurs localités du pays, rapporte "Le Témoin".



Il a invité le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en relation avec le ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les mesures préventives nécessaires, pour assurer la sensibilisation des populations et renforcer la mise en œuvre inclusive de la stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse.