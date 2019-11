Fifa: Moise Katumbi nommé vice-président de l’Association mondiale des clubs de football

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

La Fifa a nommé Moise Katumbi vice-président de la nouvelle World Football Club Association (WFCA) - l'Association mondiale des clubs de football.



Patron du TP Mazembe, par ailleurs président du club congolais, Moise Katumbi était parmi les représentants de huit clubs venus du monde entier à Zurich vendredi pour discuter de la nouvelle Coupe du Monde FIFA des clubs qui aura lieu en Chine en 2021.



La WFCA sera dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Perez, l'AC Milan, Auckland City, Boca Juniors, River Plate, Club América et Guangzhou Evergrande, qui rejoindront le Real et Mazembe comme clubs fondateurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos