Fifa The Best : Lionel Messi a voté pour Sadio Mané

Hier, se déroulait la cérémonie des FIFA The Best, qui sacre le meilleur joueur de la dernière saison. Et c’est le joueur du FC Barcelone, Lionel Messi, qui a été sacré par l’instance dirigeante du football mondial. Quelques heures plus tard, la Fifa a dévoilé les votes de tous les joueurs, ainsi que de Lionel Messi.



L’Argentin, choisi par ses pairs, a pourtant voté pour Sadio Mané. Il a positionné le Sénégalais en numéro, avec Cristiano Ronaldo en numéro 2 et De Jong en 3.

