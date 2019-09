Fifa The Best: "Messi le mérite. Il faut que les gens reviennent sur terre", El Hadj Ousseynou Diouf Le prix Fifa The Best, qui récompense le meilleur joueur de l'année, a été décerné à Lionel Messi. Une décision qui ne fait pas l'unanimité pour de nombreux observateurs du football, qui estiment que Sadio Mané aurait largement mérité ce trophée. Un avis qui n'est pas partagé par El Hadj Ousseynou Diouf. Selon lui, "il faut que les gens reviennent sur terre".



"Je suis d'avis que Sadio Mané devait figurer parmi les trois meilleurs joueurs nominés pour le trophée The Best. Au pire des cas, quatrième. Sadio Mané a fait de belles performances, mais nul n'ignore que Messi aussi mérite bien cette distinction", lit-on dans le journal "Tribune".



Pour l'ancien international sénégalais, "il ne faut pas que Sadio Mané ait un esprit revanchard envers les autres.



Que ce soit le Ballon d'Or, le trophée The Best, il faut d'abord des performances personnelles. Messi a, à son compteur 51 buts, meilleur buteur de la Liga". S'exprimant sur les propos de Samuel Eto'o, le natif de Saint-Louis est catégorique : "Ce qu'a dit Samuel Eto'o n'engage que lui."

