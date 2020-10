Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fifth Harmony : Ally Brooke toujours vierge à 27 ans, elle s'explique Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 18:47 | | 0 commentaire(s)| C'est une information qui, en 2020, peut surprendre. La chanteuse américaine Ally Brooke, l'une des stars du groupe Fifth Harmony, est encore vierge. La jeune femme assure que c'est son choix. Elle ne s'offrira qu'après son mariage.

Il fut un temps où les jeunes artistes mettaient en avant leur virginité comme outil marketing - parfois même, ils affichaient une bague pour en attester, coucou les Jonas Brothers - avant que la révolution sexy ne vienne tout chambouler. Les tenues se sont faites de plus en plus courtes, les chorégraphies toujours lascives et les déclarations nettement moins timorées. Alors le discours tenu par la chanteuse Ally Brooke étonne un peu à notre époque.



