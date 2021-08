Filière anacarde - À Ziguinchor, les acteurs magnifient le travail du DG du COSEC, Mamadou Ndione. *En visite dans la région de Zinguinchor, Le DG du Conseil Sénégalais des Chargeurs-COSEC, Mamadou Ndione , a rendu visite aux acteurs du secteur de l’anacarde . Une occasion pour Monsieur Ndione d’encourager tous les acteurs qui, malgré la pandémie de la Covid-19, ont su exporter près de 40. 000 tonnes d’anacarde.

Devant les acteurs, il a tenu à remercier le Président Macky Sall qui, dit-il, a beaucoup soutenu ce secteur très important qui emploie des milliers de personnes, notamment les dockers. En outre , il a aussi salué la vision du Chef de l’État qui a su, selon lui , révolutionner le secteur portuaire , y compris celui de Zinguinchor.



« Si le secteur a connu autant de réussite, nous le devons premièrement au Président de la République Macky Sall qui accorde une importance capitale à la Modernisation du port de Ziguinchor, qu’il aspire à faire un port sous régional », a-t-il soutenu.



Prenant la parole, le représentant des acteurs a magnifié tous les efforts consentis par le DG du COSEC. En effet, Grâce à la bonne politique du DG Mamadou Ndione , assure-t-il, 65% des exportations sont aujourd’hui assurées par le secteur privé sénégalais . Autres mesures saluées par les acteurs , la présence du système Gaïndé au port de Ziguinchor qui facilite les déclarations douanières. Il a aussi entre autres points, magnifié l’intervention de Monsieur Ndione auprès de la DER pendant la crise économique pour permettre aux acteurs de se doter de ressources financières pour poursuivre les activités.



Nous saluons le travail remarquable abattu par le DG du COSEC, Monsieur Mamadou Ndione pour redynamiser davantage le secteur de l’anacarde. Grâce à son intervention auprès des autorités, nous sommes aujourd’hui entrain de battre des records, a laissé entendre monsieur Boubacar Konta, parlant au nom des acteurs.



Pour rappel , déjà en 2019, plusieurs actions ont été initiées par le Conseil Sénégalais des Chargeurs pour renforcer le secteur :



- Le COSEC a aidé à la mise en place en 2019 du mécanisme de la tierce détention pour permettre aux banques de s’engager dans le financement des acteurs exportateurs de noix d’anacarde.



- Pour la campagne de l’année dernière un navire le MV TEOS avait été affrété par Cosama. Cette année, actionnaire de Cosama, Conseil Sénégalais des Chargeursl a pris les mesures nécessaires pour le retour du MV Djilor propriété de Cosama notre flotte.



- Le COSEC qui a un bureau de représentation en Inde à mis en contact les exportateurs avec ce bureau pour la prospection directe de clients indiens.



- En rapport avec le Ministères des Affaires Étrangères, il travaille sur un MOU ou un protocole d’accord avec l’Etat de Keréla en Inde pour promouvoir les exportations de l’anacarde.



- En rapport avec la Chambre de commerce de Ziguinchor , le COSEC compte renforcer la capacité des dockers par une formation adéquate. Le dossier est en cours pour cette année après la formation délivrée par l’ANAM.



- Il a procédé à l’équipement des dockers en casquettes, gilets et chaussures . Ce dispositif sera renforcé.



- Les entrepôts sous douanes de Ziguinchor ont été financés par le Cosec, ainsi que le relogement des anciens occupants à la SODEZI.



- Le COSEC a déjà envoyé deux missions de prospection au Vietnam et en Côte d’Ivoire avec les acteurs de la filière anacarde. Ces missions ont permis à des nationaux d’avoir des contrats.



- Dans le cadre du projet agropole sud Il travaille avec les acteurs pour booster la transformation à valeur ajoutée de la noix d’anacarde.

















