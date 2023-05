Fille décédée à Ngor: Le ministère de l'Intérieur donne sa version des faits

"Le Ministre de l'Intérieur a été informé de la découverte d'un corps sans vie d'une jeune fille sur la plage, derrière l'hôtel Ngor Diarama de Dakar.



D'après les premières informations reçues, la victime est une adolescente âgée d'environ quinze ans, présentant une blessure à la tête.



Elle a été ramenée sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touchée dans l'eau, probablement par l'hélice d'une pirogue.



Au nom du Chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, le Ministre de l'Intérieur présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.



L'opinion publique sera informée, dès que de plus amples informations seront à la disposition des autorités compétentes."