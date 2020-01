Fillette égorgée à Mbour: le suspect et deux complices arrêtés...avec de la drogue

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2020 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments du commissariat de Mbour ont mis la main sur le présumé de Ndiaya Gueye, une fille de 2 ans retrouvée mort égorgée dans une maison et emballée dans un sac en plastique. Son identité n’est pas encore dévoilée. Seneweb qui donne l’information, souligne qu’il a été arrêté avec deux complices présumés... en possession de la drogue.

