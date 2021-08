Film pornographique: Acteurs et producteur du "Cirque noir" vont certainement continuer en prison si... Ayant indigné et choqué plus d'un dans leur bande annonce d'une série qui a des connotations pornographiques, les acteurs et le producteur de "Cirque noir" vont bien broyer du noir pendant respectivement un et deux ans de prison si le réquisitoire du procureur est suivi.

Selon leurs propos, ils voulaient faire un film très polémique pour que leur chaîne YouTube soit plus visitée et génère de l'argent.



Le Procureur qui est très indigné par cet acte, requiert entre un et deux ans de prison ferme selon la responsabilité des uns et des autres.



Pour l'avocat de la défense, Me Khadim Cissé, les choses ont été amplifiées, alors que ce n'est que de la fiction. "On est en train de vous demander de condamner une fiction", dit-il.

Le sort du groupe sera connu le vendredi 03 septembre 2021 prochain.



