Fin à Dakar de formation en ligne en STIM du programme universitaire avec l’IPA des USA: Vers un partenariat mutuellement bénéfique et durable Issue d’une initiative américaine qui a duré dix mois, hier a marqué la fin de formation en ligne en Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM) du programme de l’Initiative des Partenariats Universitaires. Par le biais de l'Initiative de Partenariats Universitaires (UPI) du Bureau des Affaires Africaines du département d’État américain, l’Ambassade des États-Unis à Dakar a accordé une subvention de plus de 43 millions FCfa (75.000 dollars) à l'Université du Nebraska à Lincoln (UNL), pour fournir une formation de développement professionnel entièrement en ligne, à treize professeurs en STIM, de sept universités publiques du Sénégal.

Ce premier programme UPI au Sénégal, sur le thème “Favoriser les Meilleures Pratiques Pédagogiques en STIM: Un programme de Développement Professionnel fondé sur des données probantes”, visait à améliorer l'enseignement des STIM dans les universités sénégalaises.



L'Ambassade des États-Unis à Dakar et l'Université du Nebraska Lincoln (UNL) ont lancé virtuellement l'Initiative des Partenariats Universitaires (UPI) le 12 mai 2021, rappelle le communiqué reçu.



Au cours des 10 derniers mois, ces professeurs en STIM se sont engagés dans une série complète d'ateliers de formation virtuels, dans le but de créer des cours qui tirent parti des meilleures pratiques en matière de conception pédagogique et de jeter un pont vers la prochaine génération d'étudiants en STIM.



De telles initiatives entre les universités américaines et sénégalaises profiteront aux étudiants et aux professeurs des deux pays et renforceront les liens qu'ils entretiennent depuis plus de 60 ans. Les relations déjà établies entre les professeurs bénéficiaires de ce programme et l'Université de Nebraska à Lincoln (UNL), se transformeront en partenariats universitaires mutuellement bénéfiques et durables.



