Fin de cavale de la ravisseuse de bébé Aïda Diagne : retour sur le film de l'arrestation de Sira Dramé L'enlèvement du bébé Aïda Diagne, lundi dernier à Pikine, a tenu en haleine le Sénégal. Cette fillette d'un an et quelques mois a été enlevée devant chez elle. Après d'intenses recherches effectuées par les forces de défense et de sécurité et les populations, bébé Aïda Diagne a été retrouvée ce samedi dans un appartement à Icotaf. Selon nos informateurs, la police a été informée par un anonyme de la présence dans un appartement à Pikine Icotaf d'une dame qui n’a jamais enfanté et qui y gardait un enfant. Tribune

Les hommes du commissaire Bâ du commissariat d’arrondissement de Pikine se sont dépêchés sur les lieux. Une fois sur les lieux, ils ont mis en place un dispositif de surveillance huilé pour surveiller les moindres gestes de la dame. Après avoir entendu toquer à plusieurs reprises sans aucune réaction de la dame, enfermée dans son appartement, elle décide finalement d'ouvrir la porte de sa chambre.



En usant de subterfuges, les agents lui font croire être intéressés par des tissus qu'elle vendait. La découverte fut sans appel quand la fouille de l'appartement a permis de voir la fillette recherchée en train de dormir dans la chambre à coucher de la dame



Les circonstances de l'enlèvement ?



Conduite au commissariat de police de Pikine, Sira Dramé n’a pas maintenu le suspens pendant longtemps. Elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Revenant sur les circonstances de l'enlèvement, elle a précisé qu'elle s'est rendue le lundi 20 juin, aux environs de 10 heures, au marché zinc de Pikine pour prendre un tissu.



Selon toujours nos sources, la ravisseuse soutient que ce jour-là, en cours de route, elle a trouvé l'enfant à la devanture d'une maison. Aïda Diagne lui tendait les deux bras pour lui demander de la soulever. Sur ce, elle confesse l'avoir prise dans ses bras avant d'aller dans une boutique pour lui acheter des bonbons. Sans réfléchir, elle dit aux enquêteurs, qu'elle a enlevé la fillette avant de poursuivre son chemin en direction de son appartement.



Qui est Sira Dramé, La Ravisseuse d'Aïda Diagne ?



Bébé Aïda Diagne a été enlevée par Sira Dramé. Cette dernière est née à Bignona. Elle est âgée de 28 ans et est de nationalité gambienne. Elle est commerçante, établie à Pikine Icotaf depuis 7 mois.



Devant les enquêteurs, elle révèle avoir fait deux fausses couches et suivait des traitements traditionnels pour avoir un enfant. La perquisition a permis aussi de retrouver les habits et les chaussures qu'elle portait le jour des faits (une robe rouge, un foulard jaune poussin et des sandales noirs), consignés pour les besoins de l'enquête



Toutefois, la fillette Aïda Diagne est saine et sauve. Aucune trace de violence n'a été retrouvée sur son corps. Elle a été remise à ses parents sur instruction du procureur. La ravisseuse est en garde à vue. L'enquête se poursuit.



