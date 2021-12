Fin de la 8e Focac : Mme Aïssata Tall Sall note un succès et un tournant dans la coopération entre Afrique et la Chine Cette huitième Conférence ministérielle du Forum coopération sino-africaine (FOCAC), va marquer un ’’tournant sur la forme, sur le fond, sur les mécanismes innovants’’ pour ’’mieux ajuster, mieux travailler, mieux suivre’’ la coopération entre l'Afrique et la Chine. C’est l’assurance de Mme Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, qui relève de cette rencontre internationale, un succès et un tournant dans la coopération entre l'Afrique et la Chine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Décembre 2021 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

En effeti, selon Mme la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall, la huitième Conférence ministérielle du Forum coopération sino-africaine (FOCAC), qui a pris fin mardi dernier à Dakar, a été un ’’succès’’ et va marquer un ’’tournant’’ pour ’’mieux ajuster’’ la coopération entre l'Afrique et la Chine…

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook