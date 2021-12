Fin de la formation professionnelle de 1400 jeunes: Amadou Diop, DG de TDS-SA revient sur l’impact de l'employabilité du numérique Après des mois de formation intense sur toute l'étendue du territoire, la cérémonie de clôture de la campagne de formation de 1400 jeunes à l’installation et à la maintenance de décodeurs TNT, se tient à Rufisque ce mercredi 22 décembre 2021. Dans cette vidéo, M. Amadou Diop, Directeur général de TDS-SA revient sur le déroulé de cette campagne de formation et son impact sur l'employabilité des jeunes à travers le numérique.

Dans le cadre de ses activités liées au Numérique, la Société de Télédiffusion (TDS-SA) en partenariat avec le 3FPT et l’ENSUP va procéder à la cérémonie de clôture de la campagne de Formation Professionnelle et Technique de 1400 Jeunes issus des 14 Régions du Sénégal aux métiers de la TNT.





Au total 1400 jeunes issus des 14 Régions du Sénégal ont participé au programme de formation, consacré à l’installation des antennes TNT, à la Maintenance d’équipements et de réception TNT, en vue de contribuer au renforcement de l’implantation de la TNT et dans le même temps de bénéficier d’une montée en compétence sur ce segment.



Un programme de formation qui vient aussi apporter une réponse à de la question de l’employabilité des jeunes, chère au au chef de l'état, son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République.





