Fin de la grève à l'hôpital d'enfants Albert Royer

Après quatre mois de mouvement d’humeur, les travailleurs de l'hôpital d'enfants Albert Royer et la direction, ont signé hier un protocole, en présence du député Guy Marius Sagna. Cet accord est obtenu grâce à la médiation de la Commission Santé et Action sociale de l'Assemblée nationale.



Le 16 décembre 2024 dernier, Guy Marius Sagna avait adressé une question écrite au ministre de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), sur la crise à l'hôpital Albert Royer. Il avait promis de contribuer à pacifier l'hôpital Albert Royer et à travailler à faciliter la signature d'un protocole d'accord.

















L'As