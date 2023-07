Fin de la grève des acteurs portuaires

Le collectif des transitaires, transporteurs de conteneurs et commerçants basés au Port autonome de Dakar, a décidé de mettre un terme à son mouvement d’humeur, informe L'As.



Il avait observé un arrêt de travail. Ils ont pris cette décision à l’issue de leur audience avec le chef du gouvernement, Amadou Bâ, en présence de leur ministre de tutelle Pape Sagna Mbaye et du Directeur du Pad, Mountaga Sy.



Les acteurs portuaires ont saisi l’opportunité pour étaler leurs difficultés. Et séance tenante, le Premier ministre a pris des engagements pour résoudre le problème.