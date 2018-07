Coupé du monde extérieur à cause des mesures coercitives d’Agnès Diogoye qui estimait qu’il n’a pas respecté le protocole au niveau de la Maison d’arrêt et de correction, Barthélémy Dias a pu bénéficier, mardi dernier, de la chaleur de ses proches, de ses visites. Les hommes et femmes qui avaient en tout cas fait le déplacement (à Rebeuss), selon nos informations, ont pu le voir en très grande forme.











