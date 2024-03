« Fin de la "politique", Ere de la "démocratie", Heure de vérité ! », Par Al Amin Senghor

La campagne électorale a pris fin ce vendredi 22 Mars à 00h. Après 13 Jours de propagande, de caravanes de meetings, les candidats à l'élection présidentielle ont sillonné le pays dans le but de séduire les électeurs. Les Sénégalais sont appelés ce Dimanche 24, à Choisir leur Président. Vient l'heure de vérité.





Tout est fini. Il ne reste plus qu’à voter.

Élire le 5e président de l'histoire du Sénégal.



Le jour du scrutin est fixé ce Dimanche 24 mars. Les Sénégalais du pays et de la diaspora vont aller dans les urnes et choisir leur future président parmi 18 candidats, dont une femme, la candidate Anta Babacar Ngom.



L'heure de vérité est enfin arrivée. La seule et unique d'ailleurs, celle des urnes.

Les citoyens après toutes les étapes et circonstances politiques vécues entre Novembre et Février, liées surtout à la tenue de la présidentielle vont devoir remplir leur droit, donner leur voix à qui, elles veulent, du moins au candidat, mouvement ou coalition qui a convaincu ou séduit dans ces 13 jours de campagne électorale.



Tous les candidats ont exposé leur programme, leur ambition pour notre cher Sénégal. Les débats d'idées ont été exposés. Parfois houleux avec des clashs entre leaders ou leurs militants. Même, des altercations infimes, soient-elles, ont eut lieu. Compréhensibe! L’enjeu rime avec élection.



Néanmoins, tout est derrière nous présentement. La seule chose qui vaille, c'est le vote, l'expression des voix du peuple. Les cartes sont dispos, ainsi que les papiers ("spécimens des candidats). Les senegalais vont certainement, donné les destinées de ce pays à "UN" parmi "18".

Au 1e tour?

Au second tour?

Nul ne saurai le dire, moi y compris.

Le temps dira vrai.



Sonko moy Diomaye, Macky Moy Amadou, Serigne Mboup Moy Serigne Mboup ou autres, « Je suis le meilleur profil pour un Sénégal émergent... ». Tout ça est dépassé.



Le peuple souverain a le denier mot, dit-on. Il va le redonner dès ce Dimanche.

Certains vont voter par convictions politiques. D'autres parce qu'ils ont leur leader qui soutient un leader. Là où d'autres vont voter pour avoir été séduit par un programme concluant et par appartenance, référence ....



En Tout état de cause, ce sera l'ère de la démocratie.

Cette démocratie qui doit vaincre pour un Sénégal plus prospère.