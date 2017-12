Fin de mandat du président des Etats parties au Statut de Rome de la CPI: Sidiki Kaba fortement applaudi lors de la 16e session à l'ONU

Le 4 décembre 2017, Me Sidiki Kaba, en sa qualité de président de l'Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a passé le flambeau au juge coréen O-Gon Kwon. A cette occasion, il a rendu un vibrant hommage au président de la République Macky Sall qui a présenté, soutenu, promu sa candidature validée a l'unanimité, le 8 décembre 2014. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a aussi remercié le Président Macky Sall pour son appui à tous les niveaux durant ces trois dernières années.



On retiendra aussi le message puissant et fort du secrétaire général des Nations-Unies Antonio Guterres, dans lequel il rend hommage au président sortant de l`Assemblée des Etats Parties de la CPI, non sans insister les défis de l'universalité, de la coopération et de la complémentarité. Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a vivement dénoncé, « le trafic d'êtres humains qui est abject et inacceptable » qui se déroule en Libye. Il s'est fait l`écho de la décision issue du dernier Sommet tenu à Abidjan qui a « exigé l'ouverture d'une enquête indépendante pour crime contre l'humanité sous l'égide de la commission de l'UA et celle de l'Union européenne et la poursuite des présumés auteurs identifies».



Apres avoir plaidé pour l`universalité, la coopération entre Etats et la CPI et la complémentarité, il s`est dit optimiste quant à la victoire des hommes sur « la prospérité du Mal », lorsqu`on «aura balise la voix triomphale vers une justice universelle », annonciatrice de « l`aube d`une nouvelle espérance pour l`humanité ».



Sidiki Kaba, avec le sentiment d'une mission pleinement remplie, ne quitte pas pour autant la justice internationale. Il continuera cette mission que lui a confiée le Président Macky Sall, suite à l'élection de notre pays au Comité des droits de l'homme des Nations-Unies. Le Sénégal a été brillamment élu le 16 octobre 2017, lors de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU par 188 voix.





Soro DIOP (New-York. Correspondance particulière)