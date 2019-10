Fin de match entre le Brésil et le Sénégal (1-1): L'histoire entre ces deux équipes continue!...! L'histoire entre ces deux équipes continue...!

Le Brésil et le Sénégal se séparent sur un score nul 1 partout. Roberto Firmino a ouvert le score pour la Seleçao; du coté des "Lions", c'est le milieu de terrain Diedhiou qui a marqué sur un penalty œuvré par Sadio Mané.



Le Sénégal et Brésil se sont quittés sur un score nul, 1 but partout. Cela a été un match très physique et tactique. L’attaquant des Reds Firmino a ouvert le score à la 8e minute de jeu sur une passe de Jésus.



Le buteur de la rencontre, Roberto Firmino est aussi appelé par ses proches Bobby Firmino, Natif de ce mois d' octobre en1991 à Maceió au Brésil., il a fêté son anniversaire il y a seulement 8 jours.



Du coté de la Tanière, le score a été revu avec un but marqué par le milieu de terrain sénégalais Diedhiou sur pénalty. Un pénalty qui a été l'œuvre de Sadio Mané à la 45e de jeu.



Mané a été très attendu à cette belle rencontre contre le Brésil à Singapour, et il a su relever le défi pour beaucoup d'observateurs. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à le nommer "l'homme du match", même s'il n'a pas marqué directement le but pour les "Lions".



