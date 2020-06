Fin de mission à la CGF Bourse : Oumar Dème, son Directeur Exécutif, Marketing et Communication, s’en va Oumar Dème, le Directeur Exécutif, Marketing et Communication de la CGF Bourse , s’en va. Il a partagé la nouvelle annonçant que sa mission à CGF Bourse est arrivée à son terme ce mardi 30 juin 2020, pour d'autres opportunités et challenges.

« Je voudrais vous remercier ainsi que le Groupe CGF (CGF Bourse et CGF Gestion) et l'ensemble de mes collègues, actuels et anciens, pour toutes ces 15 années de partenariat et de collaboration qui m'ont tant apporté aussi bien au plan personnel que professionnel », a-t-il dit.



En hommage au regretté Gabriel Fall, fondateur de la Société de Gestion et d'Intermédiation boursière (CGF Bourse) et ancien Président de la BRVM, Oumar Dème déclare « une pensée pieuse à Feu Gabriel Fal qui a été, durant toutes ces années, à la fois un mentor et un coach, jusqu'au terme de sa vie. Paix à son âme et que le Paradis soit sa demeure éternelle ».



Malgré cette fin de mission, le marché financier reste son domaine de prédilection, celui qui est désormais ancien Directeur Exécutif, Marketing et Communication de la CGF Bourse dans ses perspectives se dit « ravi de retrouver ses contacts, pour d'autres aventures encore plus palpitantes, dans le cadre des activités du Marché Financier Régional ».



