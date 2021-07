Fin de mission au Sénégal: Les adieux des ambassadeurs de Mauritanie et d’Israël au Président Macky Sall Fin de mission pour deux diplomates au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021

Hier vendredi, les ambassadeurs de Mauritanie et d’Israël ont fait leurs adieux au Président Macky Sall, après des années de mission au Sénégal.



Info partagée sur la page Facebook de la présidence de la République, ils ont été décorés par le Chef de l’Etat au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion.





