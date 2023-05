Fin de participation au couronnement du roi Charles III : En route vers le Sénégal, Macky Sall cible d’un Fakenews Le Président de la République Macky Sall a pris part hier Samedi à Westminster à la cérémonie du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, un évènement largement relayé à travers le monde. Après le clap de fin de ce couronnement du roi Charles III, en route vers le Sénégal, Macky Sall a été la cible d’un Fakenews…

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2023

‘’Le Président Macky Sall a été évacué de son hôtel de Londres hier tard dans la soirée, selon un des responsables de l'établissement qui affirme que c'était lié à sa sécurité. Des manifestants sénégalais l'ont accueilli à son retour du couronnement avec des huées et sont restés devant l'hôtel toute la journée à crier « Macky Sall, Dictateur »’’ C'est ce que dit le message partagé sur les réseaux sociaux !



Toujours en état de veille face à ces Fakenews qui inondent justement ces réseaux sociaux, des sources proches du président ont aussi démenti ce message, faux de bout en bout !

« C’est du fake. ! On est arrivé vendredi à l'hôtel Bulgari et on l'a quitté il y a 1h pour rentrer à Dakar conformément au programme. » Nous assure-t-on !



Qui cherche à ternir son image, alors que le chef de l’état sénégalais faisait partie des hautes personnalités invitées cette importante cérémonie ?



L’avenir nous édifiera…..



