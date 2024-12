Fin de séjour de Makhtar Diop : Avec deux importants financements, IFC accompagne le Sénégal dans sa transition économique et sociale Lors de sa récente visite au Sénégal, Makhtar Diop, Directeur général d’IFC, a réaffirmé l’engagement de l’institution envers le programme national « Vision Sénégal 2050 ». Ce déplacement a permis de souligner les avancées réalisées et de présenter de nouvelles initiatives. Avec deux importants financements, IFC accompagne le Sénégal dans sa transition économique et sociale

M. Diop a visité le projet Madiba, une usine de production de vaccins à Diamniadio. Cette infrastructure, qui pourra produire jusqu’à 300 millions de doses annuellement, représente une avancée majeure pour l’autonomie sanitaire de l’Afrique.



Selon le compte-rendu de cette visite, IFC a structuré un financement de 45 millions de dollars, en collaboration avec des partenaires tels que la DFC et la BAD. Le projet créera 300 emplois hautement qualifiés et renforcera les systèmes de santé.



Par ailleurs, M. Diop a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye et des membres clés du gouvernement, discutant de la diversification de l’économie sénégalaise dans des secteurs comme l’agroalimentaire, le numérique et les énergies renouvelables. Il a également échangé avec des leaders d’opinion sur des thématiques cruciales, telles que le climat, l’égalité des genres et l’autonomisation des jeunes.



Selon la note d’information, en 2024, IFC a engagé des investissements records de 615 millions USD au Sénégal, couvrant des domaines variés comme le logement, les infrastructures numériques et les énergies renouvelables, consolidant ainsi son rôle de partenaire stratégique du pays.



