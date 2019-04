Fin de tension : le Sytjust tient son congrès le 14 juin La paix des braves au sein du syndicat des travailleurs de la justice ? On pourrait bien le dire, puisque le Sytjust a décidé de tenir son congrès le 14 juin prochain à Mbour après des remous au sein dudit syndicat.

C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général du syndicat, Me El Hadji Boun Ayé Diop, hier, lors d’une conférence de presse.



Pour rappel, une partie dissidente du syndicat réclamait la tenue d’un congrès et dénonçait une gestion un peu cavalière du syndicat de la part du secrétaire général.



Selon Me Boun Ayé Diop, la confrontation entre les deux camps a montré la solidité de leur syndicat. Il s’est également félicité que les travailleurs de la justice n’aient qu’un seul syndicat, alors que d’autres comptent plusieurs associations syndicales en leur sein.

