Fin des auditions dans l’affaire Petro-Tim, ce lundi : Frank Timis répondra-t-il au doyen des juges ? Les auditions dans l’enquête de l’affaire Petro-Tim se terminent ce lundi avec l’audition d’Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat considéré comme un acteur principal dans ce scandale de 10 milliards de dollars révélé par la BBC.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Cité comme complice d’Aliou sall et accusé d’avoir versé 250 000 dollars à Agritrans, une société appartenant à Aliou Sall, dans le même document de la chaine anglaise, Frank Timis est également convoqué par le doyen des juges, ce lundi. A défaut, un responsable de sa société Timis Corporation. Toutefois, il n’est pas certain que l’homme d’affaires défère à cette convocation. interrogé sur une éventuelle présence de Frank Timis devant le Doyen des juges, Me El Hadji Diouf, un de ses avocats, maintient le flou, selon la RFM.

