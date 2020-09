Fin dramatique d’un jeu à Mbour: Le combat de lutte vire au drame A Mbour, ceux qui ont assisté à ce jeu étaient loin de s’imaginer cette issue tragique. Et Déthié Dione doit sûrement regretter son acte qui a causé la mort sans le vouloir, de son ami Waly Dieng.

D’après « L’As », des jeunes du village de Godaguen (Ndiaganiao-Mbour) s'amusaient en organisant une séance de lutte comme cela est de coutume chez les Sérères.



Sous le regard amusé de leurs frères, Déthié Dione soulève son adversaire et le rabat au sol. La chute fut tellement brutale que Waly Dieng fut blessé.



Transporté à l'hôpital, une radiographie a relevé une fracture du bassin. Malheureusement, une semaine plus tard, Waly Dieng perd la vie sur son lit d'hôpital.



On imagine la désolation qui s’est abattue sur cette communauté.

Paix à l'âme du défunt et que la terre lui soit légère.



