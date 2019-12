Fin du franc CFA : « une réforme historique et intelligente », selon Abdoul Mbaye L’ancien Premier ministre apprécie la fin du franc CFA, annoncée, samedi dernier, par le président ivoirien Alassane Ouatarra et du président français, Emmanuel Macron.

« C’est une évolution importante et historique. La dernière modification concernant le franc CFA date de 46 ans », a dit d’emblée Abdoul Mbaye dans l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche.

Le banquier de formation souligne que ce sera la fin de l’obligation de dépôt de 50% des réserves des pays de l’Uemoa à la banque de France et la fin de la présence de représentants français dans les instances de décision de l’Uemoa.

Par ailleurs, Abdoula Mbaye parle d’une « réforme intelligente », saluant le maintien de la parité par rapport à l’Euro. Mais précise-t-il, « cette convertibilité est assurée par la Beceao, grâce à ses réserves actuellement estimées à près de 9000 milliards ».



