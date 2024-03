Fin du scrutin présidentiel : Abdoulaye Bathily félicite le Pastef et ses leaders et se réjouit d’un événement historique Leader et fondateur de la LD, aujourd’hui Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a aussi réagi suite aux premières tendances du scrutin présidentiel, avec un Bassirou Diomaye largement vainqueur. Se réjouissant d’ un événement historique majeur qui réconcilie la démocratie sénégalaise, a aussi adressé ses félicitations au Pastef et ses leaders. Son Post

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Bathily @bathily4africa



L'élection présidentielle de ce jour 24 Mars 2024 constitue un événement historique majeur qui réconcilie la démocratie sénégalaise avec ses plus belles pages de gloire.

Une immense raison de joie et de fierté pour moi et tous les démocrates sénégalais.



Je félicite le Pastef et ses leaders @SonkoOfficiel & @DiomayeFaye et toutes les forces vives de notre pays pour cette belle victoire qui ouvre la voie à la réhabilitation de l'exception sénégalaise et à la reprise de la marche de notre beau pays pour la démocratie et le progrès



