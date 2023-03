Fin l’AG des «ABCDAIRES» à Thiès: «Aujourd’hui, on n’a aucun lien avec l’Apr, une nouvelle dynamique se dessine» Les membres du mouvement des «Abcdaires» se sont retrouvés à Thiès en assemblée générale constitutive de la convention nationale et internationale. La rencontre a été des moments forts pour les membres du mouvement qui ont commémoré leur mentor, le défunt Me Alioune Badara Cissé (abc). Pour benoît Sène de Saint-Louis, le mouvement n’a aujourd’hui aucun lien avec l’apr. a l’en croire, une nouvelle dynamique s’annonce et se dessine, relate L'As.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2023

Le Centre culturel Léopold Sédar Senghor de Thiès a abrité hier l’assemblée générale constitutive de la convention nationale et internationale des « ABCDAIRES », en attendant la tenue du congrès national. La rencontre tenue sur fond d’hommage à Me Alioune Badara Cissé (ABC), ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Médiateur de la République, a été l’occasion pour les animateurs de ce mouvement de revisiter sa pensée et de mettre l’accent sur la nécessité de redynamiser son legs politique.



Selon Benoît Sène de Saint-Louis, ABC était l’un des géniteurs de l’Apr, mais dans les derniers moments de sa vie, il a été mis en retrait et ostracisé au sein même de sa famille politique. «Aujourd’hui, nous n’avons aucun lien avec l’Apr. Donc, c’est une nouvelle dynamique qui s’annonce et se dessine. Il nous faut accorder nos violons pour prendre des décisions qui vont honorer sa mémoire», a déclaré le sieur Sène qui trouve que l’assemblée générale a été une bonne occasion «pour rendre hommage à un homme vaillant, un mentor qui les a malheureusement quittés sur la pointe des pieds, les laissant orphelins. Il était un homme de valeur, de conviction, d’une dimension exceptionnelle, qui a beaucoup fait pour son pays».



Par conséquent, il estime que cette commémoration a été nécessaire afin surtout de veiller sur son héritage politique et social. Le choix de Thiès s’explique, à l’en croire, par le fait qu’il s’agit d’une ville carrefour, un passage obligé pour les autres régions du Sénégal afin de rallier la capitale. Ainsi, les délégués des 45 départements du pays et de la diaspora se sont retrouvés à Thiès, en présence de Sory Kaba ex-directeur des Sénégalais de l'Extérieur. Au cours de son intervention, Sory Kaba a remis au goût du jour le fameux discours prononcé par ABC le 7 mars 2021 au moment où le pays était au bord du gouffre. «A cette occasion, il avait élevé la voix pour appeler à la raison toutes les sensibilités politiques, pouvoir comme l’opposition. D’un tel point de vue, il était bon de relancer la machine face aux difficultés que traverse le pays, liées notamment à la confusion politique qui est en train de s’installer», affirme Sory Kaba qui indique que les idées que prônait Me Alioune Badara Cissé ont fini de pénétrer les masses sénégalaises.



Pour le sieur Kaba, la plateforme des «ABCDAIRES » permettra de capitaliser les idées que portait Me Alioune Badara Cissé «et celles que portent d’autres personnes au sein de l’Apr, qui vont dans le sens de donner au Sénégal une nouvelle image, une nouvelle forme de gouvernance beaucoup plus transparente». D’ici 2024, révèle l’ancien directeur des Sénégalais de l’Extérieur, beaucoup de choses vont changer. «Les Sénégalais seront beaucoup plus surpris par rapport à l’évolution politique», clame-t-il.



Au nom des « ABCDAIRES » de la diaspora, Demba Soumbounou, venu des îles Canaries, s’est désolée de la situation actuelle du pays. Selon lui, «l’extérieur a toujours retenu du Sénégal l’image d’un Etat de droit, d’un Etat où règne la démocratie. Cela ne peut être consolidé que dans un climat de paix et de sérénité»

