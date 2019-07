Finale CAN 2019 : 28 avions mobilisés pour transporter les supporters algériens au Caire

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

L’Algérie compte bien gagner la bataille de la mobilisation face aux Lions de la Téranga.



En effet, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce vendredi, verra la mobilisation de 28 avions afin de transporter 4.800 fans des « Fennecs » vers le Caire, à en croire nos confrères algériens.



Selon des sources concordantes, il y aura treize avions d’Air Algérie, six de Tassili Airlines et neuf avions militaires. Ces avions décolleront des quatre coins du pays comme l’indique Sport24. Rappelons que le ministère de la Défense avait annoncé dimanche par communiqué, qu’il allait mettre à disposition neuf avions de transport militaire au profit de 870 supporters Algérie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos