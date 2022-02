Finale CAN 2021: Sadio Mané rate un penalty Le Sénégal aurait pu prendre rapidement l’avantage face à l’Egypte. Mais, sur un penalty provoqué par Saliou Ciss, Sadio Mané a mal réajusté son tir et la balle est captée par le gardien de but Egyptien Gabaski.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Février 2022 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook