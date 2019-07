Finale CAN - Thierno Bocoum adresse un message fort: « Soyons unis et solidaires jusqu’au bout »

C’est notre dignité, notre honneur, notre prestige, notre respectabilité à l’échelle continentale et mondiale en tant que nation, qui est en jeu à travers notre volonté commune de remporter la coupe d’Afrique des Nations. Il s’agira d’écrire une page de l’histoire de notre pays. Nous devons tous travailler à être des acteurs. Des joueurs sur le terrain qui ne quitteront en aucun moment leur manteau de gaindé et à côté, des supporters unis, solidaires, engagés derrière leurs lions. Nous le devons à notre pays, à la postérité, à ceux qui avaient tant tenté… Soyons unis et solidaires jusqu’au bout. Concentrons nos énergies sur la victoire rien que la victoire. Cette belle victoire qui pénètre les cœurs et apporte une joie inouïe à toute une nation. Vive le Sénégal 🇸🇳🇸🇳🇸🇳

