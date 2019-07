Finale Can 2019: Pas de recours pour Koulibaly Suspendu pour cumul de cartons, Kalidou Koulibaly ne sera pas de la partie pour la finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une absence de taille pour l'équipe nationale du Sénégal, qui sera privée du patron de sa défense.

Alors qu'une rumeur faisait état de la volonté de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) d'introduire un recours gracieux pour annuler le carton jaune de Koulibaly, cela ne serait pas à l'ordre du jour si on en croit les déclarations de Saer Seck.



Interpellé sur cette question par nos confrères du journal "Le Témoin", à la fin de la séance d'entraînement d'hier, le vice-président de la Fsf indique n'être pas au courant d'une telle procédure.



"Je ne suis pas informé du recours de la fédération visant à annuler l'avertissement de Koulibaly", affirme-t-il. De quoi mettre fin au rêve de milliers de Sénégalais qui espéraient voir le roc de Naples sur la pelouse du stade international du Caire, le soir du 19 juillet.

