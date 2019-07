Finale Can 2019 : l’Algérie annonce 28 avions et 4300 supporters contre le Sénégal Les autorités algériennes ont annoncé, lundi, avoir mobilisé 28 avions pour transporter 4300 supporters des Fennecs pour la finale de la Can 2019, vendredi prochain au Caire, selon RFI, reprise par Vox Populi. Depuis le début de la Can 2275 supporters sont déjà partis de l’Algérie pour le Caire.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 11:24



