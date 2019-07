Finale Can 2019: un trio camerounais pour diriger la rencontre Un trio camerounais dirigé par Alioum Néant officiera la finale de la CAN 2019 qui oppose le Sénégal à l’Algérie, demain vendredi au stade International du Caire, annonce la Confédération africaine de football (CAF). L’arbitre central camerounais sera assisté par ses deux compatriotes Evarist Mékouandé et Guy Népoué.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est le même trio qui avait dirigé la rencontre Sénégal-Tunisie le 15 janvier en match comptant pour la première journée de la CAN 2017, à Franceville (Gabon). Pour ce premier match de phase finale de Coupe d’Afrique des nations du sélectionneur national, Aliou Cissé, le Sénégal s’était imposé grâce à des buts de Sadio Mané sur penalty et du défenseur, Kara Mbodj.

