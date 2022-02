Finale Can 2021/ Bambali : Des supporters affluent chez Sadio Mané Des supporters de l’international sénégalais, Sadio Mané, continuent de rallier le domicile familial à Bambali, dans le département de Sédhiou (Sud), de l’attaquant des Lions, pour suivre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche.

Le Sénégal joue contre l’Egypte la finale de la CAN à 19 H (GMT) au stade Olembé de Yaoundé, capitale camerounaise.



D’après Aps, le décor est déjà campé à Bambali, avec des drapeaux aux couleures nationales, des banderoles avec l’effigie du joueur de Liverpool (élite Anglaise) etc, visibles un peu partout dans la localité, pour pousser les Lions à la victoire.



‘’Bambali est prêt, on gagnera le match car nous avons travaillé pour ça’’, a assuré Ibrahima Touré, oncle de Sadio Mané par ailleurs nouveau maire de Bambali.



‘’Sadio même au champ il était toujours premier. C’est un homme de défis’’, a-t-il fait savoir.



Quelques 36 villages du terroir sont attendus à la grande mosquée de Bambali, ce dimanche pour une séance de lecture du coran pour souhaiter la victoire des Lions.





