Finale Can Handball: Les Lionnes battues par l'Angola

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Le rêve de sacre pour le Sénégal à la Can de Handball ne se réalisera pas. Les Lionnes ont été finalement battues (20-14) par l'Angola qui conserve son titre de championne d'Afrique.



Les Sénégalais peuvent toutefois se consoler avec la qualification en coupe du monde.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos