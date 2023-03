Finale Can U20, ce samedi: le message de Macky Sall aux « Lionceaux » du Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Chers Lionceaux C’est au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, du Premier Ministre Amadou Bâ et de l’ensemble du Gouvernement que je viens encore, comme avec les autres équipes qui nous ont représentés à des compétitions continentales et internationales, vous transmettre le message d’encouragement, de soutien mais surtout d’espoir que tout le […] Chers Lionceaux C’est au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, du Premier Ministre Amadou Bâ et de l’ensemble du Gouvernement que je viens encore, comme avec les autres équipes qui nous ont représentés à des compétitions continentales et internationales, vous transmettre le message d’encouragement, de soutien mais surtout d’espoir que tout le peuple sénégalais porte en vous. Permettez moi de commencer par vous faire part de la grande satisfaction que vous avez procurée au peuple, vous réitérer nos vives et très appuyées félicitations pour cette performance que vous avez produite au nom de votre Nation durant votre parcours dans cette compétition. Machala Chers Lionceaux Dès l’entame de cette compétition, vous nous avez fait croire et démontrer avec la manière et le talent que c’est possible. Vos noms sont sur les langues du monde du football. Faites les écrire en lettres d’or. Vous le pouvez. Vous avez déjà créé cette émulation et emporté avec vous tout un peuple qui respire et vibre à la cadence et à l’adrénaline des pulsions et de la passion du football. Nous prions que les Seigneurs du football soient encore avec nous pour une belle victoire, à jamais inscrite dans les livres d’or du football continental. Vous en avez les capacités, les aptitudes, l’engagement, la volonté, la détermination, l’ambition mais surtout le talent. Chers Lionceaux Depuis que vos grands frères, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly et les autres ont pavé le chantier des trophées, vos prédécesseurs ont hissé haut le drapeau national sur les cimes du continent. Vous recevez le flambeau des Lions du Football Local vainqueurs du CHAN ALGERIE 2022. Vous avez la lourde tâche de le passer à vos cadets des U17 qui entrent en lice dans quelques jours. Ne jouez pas une quatrième finale de la CAN de votre catégorie, gagnez la première CAN de votre catégorie pour vous et pour votre peuple. Oui, une finale on ne la joue pas, on la gagne. Vous la gagnez aujourd’hui. Soyez unis comme un seul homme, autour d’un collectif fort, et respectez scrupuleusement les consignes du Coach Malick Daf et de tout l’encadrement technique. Le défi est à votre portée. Pour y arriver ensemble, nous serons encore là, tous les 17 millions Lions et de supporters, pour rugir et faire gronder les gradins à vos côtés. Nous serons aussi 17 millions de croyants, chacun dans sa confession, pour prier et vous pousser à la victoire finale. Lors de cette finale, vos adversaires vous traiteront comme les Rois d’Afrique. Démontrez leur qu’ils n’ont pas tort et que la couronne vous va à merveille. Ne les sous-estimez point, respectez les, mais n’oubliez à aucun moment que vous avez un rang à garder. A nous la Coupe Mën na nekk, té yeen i tam, mën ngeen ko.

Amul seral, dem ba jeex rek niko Président waxé, Mankoo Wuti Ndamli inchala Bonne chance Gaïndés Yankhoba Diatara

Ministre des Sports



Source : https://lesoleil.sn/finale-can-u20-ce-samedi-le-me...

