Finale LDC - Gana Guèye et Verrati sur le banc, Navas titulaire Pour la finale de la Ligue des champions ce dimanche soir (19 heures GMT) contre le Bayern Munich, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel pourra compter sur le gardien costaricien d'entrée. Marco Verratti et Gana Guèye commenceront sur le banc.

Le gardien costaricien, touché aux ischios en quarts de finale, sera aligné d'entrée. Blessé à un mollet à la veille du match amical face à Sochaux le 5 août et entré en fin de match contre Leipzig (3-0) en demi-finales, Marco Verratti commencera sur lui le banc.



Le technicien allemand indiquait samedi soir qu'il jugeait l'Italien pas capable de « jouer 90 minutes ». Pour le reste, Tuchel fait confiance au onze aligné contre Leipzig. Avec la paire Leandro Paredes et Ander Herrera en relayeurs. Mauro Icardi reste sur le banc.



Le Onze du ¨Paris Saint-Germain: Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé



