Finale Mondial 2018 : France - Croatie à 15:00, la revanche du Mondial 1998

Dimanche 15 Juillet 2018 à 13:34

Ça y est, il n’en reste plus que deux. Après 63 matches, deux finalistes se sont dégagés : la France et la Croatie, une affiche portant des parfums de l’édition 1998, qui avait vu les Bleus triompher chez eux.

Les Vatreni auront à cœur de venger leurs prédécesseurs, battus par la bande à Aimé Jacquet en demi-finale de France 1998. Néophytes lors de cette édition, les Croates avaient été privés de finale par les deux seuls buts de Lilian Thuram en équipe nationale. Quant aux Français, ils vont espérer que l’homme qui arborait le brassard lors de la finale de Saint-Denis sera leur porte-bonheur au Stade Loujniki. S’il réédite dans son costume de sélectionneur le succès obtenu en tant que joueur en 1998, Didier Deschamps deviendra le troisième homme de l’histoire, après Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, à décrocher une étoile en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur.

La France a fait preuve de pragmatisme et d’autorité pour dominer la Belgique 1-0 en demi-finale. La Croatie, a dû passer par la prolongation - pour son troisième match consécutif - pour écarter l’Angleterre. Les hommes de Zlatko Dalic pourront-ils faire mieux que les héroïques pionniers de 1998 ou Didier Deschamps aura-t-il droit à un nouveau jour de gloire ?



Le saviez-vous ?La dernière finale dont l’issue n’a pas été décidée après prolongation ou aux tirs au but remonte à 16 ans, les deux dernières éditions s’étant terminées sur le score de 1-0 après prolongation. Le dernier joueur à avoir inscrit un but dans les 90 minutes du temps réglementaire d’une finale de Coupe du Monde est l’Italien Marco Materazzi, contre la France, en 2006.

Compositions d’équipe possiblesFrance : Hugo Lloris ; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez ; Paul Pogba, Ngolo Kanté ; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi ; Olivier Giroud.

Croatie : Danijel Subasic ; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic ; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic ; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic ; Mario Mandzukic.

Source Fifa.com



