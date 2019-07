Finale contre l’Algérie : le 11 probable du Sénégal Plus que quelques heures avant la grande finale de la Can 2019, qui oppose le Sénégal à l’Algérie, ce vendredi 19 juillet 2019, au Caire. Sauf changement de dernière minute, il ne devrait pas de grands changements dans le onze de départ des "Lions".

Kalidou Koulibaly suspendu, Salif Sané devrait le remplacer dans l’axe de la défense avec Cheikhou Kouyaté. En attaque, Ismaïla Sarr devrait également débuter la rencontre à la place de Krépin Diatta, titulaire en demi-finale contre la Tunisie.



Voici le 11 probable du Sénégal:

Alfred Gomis-Lamine Gassama, Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly-Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Henry Saivet-Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang

