Finale de Coupe du Sénégal ce dimanche : «Qu’elle puisse servir de vitrine à la candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN 2027», Amadou Ba Le Premier ministre Amadou Ba a souhaité que la finale de Coupe du Sénégal qui oppose ce dimanche 27 août, le Stade de Mbour et le Jaraaf serve de vitrine à la candidature du Sénégal à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2027.

«Je souhaite que cette finale puisse servir de vitrine à la candidature du Sénégal à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2027. Et cela, en parfaite adéquation avec la volonté politique inébranlable du Président Macky Sall de bâtir un système sportif performant et qui contribue au développement économique et social de notre pays», a-t-il déclaré lors de la réception à la Primature des deux équipes finalistes.



Le chef du gouvernement en charge du ministère des sports souhaite a profité de cette occasion pour encourager les deux clubs pour leur brillant parcours et féliciter la Fédération Sénégalaise de Football pour l’organisation de la finale. «Je me réjouis, également, du dispositif organisationnel et opérationnel mis en place pour que cette finale puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles d’efficacité et de sérénité avec zéro violence et zéro acte d’incivisme», souligne-t-il.



«Que la finale 2023, soit inédite, de par sa correction, la sportivité et le fair play !». Dans cette dynamique, le Premier ministre a souhaité que la finale 2023, soit inédite, de par sa correction, la sportivité et le fair-play. «Les rencontres sportives ont toujours été des moments très forts de communion des cœurs et des esprits et un cadre de retrouvailles de la grande famille sportive. Particulièrement en cette période charnière de la marche de notre pays où, plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler autour de l’essentiel afin de construire ce Sénégal de progrès, dont les bases fondamentales, fort heureusement, sont bien posées par le Président de la République, Monsieur Macky Sall», lance-t-il ?



«Je voudrais, et pour cela votre contribution sera déterminante, que la finale du dimanche 27 août 2023, soit inédite, de par sa correction, la sportivité et le fair-play. Cette finale doit nous rappeler les valeurs de fraternité, de solidarité et de respect qui structurent notre vivre.».



Le chef du gouvernement annonce que des mesures appropriées, prises par le Gouvernement et par la Fédération Sénégalaise de Football pour que «l’esprit sportif s’impose davantage dans nos manifestations, particulièrement celles du football». «C’est dans le comportement des uns et des autres que réside la bonne réponse face aux évènements douloureux et aux agressions sur les personnes et sur les biens. Il est donc, du devoir de tous et de chacun, qu’un terme définitif soit mis aux violences dans les sports, afin qu’ils ne perdent pas leur âme et restent ce lieu, par excellence, d’éducation et de formation des masses»

