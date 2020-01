Finalement, il n'y a pas eu de crise de l'eau dans la journée. Pourtant, toutes les (mauvaises) conditions étaient réunies pour qu'aient lieu de fortes perturbations sur le système d'alimentation en eau potable de Dakar, Louga et Thiès. Ces localités sont desservies par les conduites du Lac de Guiers. Ce système a été privé d'une bonne partie de sa capacité de production à cause d'un incident sur la ligne haute tension.

En effet, dans la nuit du mercredi au jeudi, vers 02 heures, un poste transformateur a été grillé sur cette appartenant à la Société de Gestion de Manantali (SOGEM) et alimentant des installations de la SENELEC. Cette ligne alimente l'usine de Keur Momar Sarr. La capacité de production a été réduite. Des dysfonctionnements commençaient à être notés dans certaines localités de Louga, Thiès et surtout Rufisque. Si cette situation avait perduré, une véritable crise se serait installée. Dakar allait connaître des perturbations. Le dispositif de crise a été installé. Cela a été le baptême du feu pour SEN'EAU. Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a été briefé. En rapport avec la SONES, SEN'EAU a pris les devants en recensant les zones impactées. Innovation de taille: quinze nouvelles citernes ont été réceptionnées pour être positionnés dans les zones sensibles. Une prise en charge réelle de la situation a été notée autour de la Directrice Générale, Jany Arnal en coordination avec son homologue de la SONES, Charles Fall.

