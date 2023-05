Finaliste de la Ligue africaine de Basket-Ball (Bal) édition 2023 : Message de soutien et d’encouragement d’Amadou Bâ, Premier ministre

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|

L’intégralité du message de soutien et d’encouragement d’Amadou Bâ, Premier ministre, à l’As Douanes, finaliste de la Ligue africaine de Basket- Ball (Bal), édition 2023



Chers joueurs de l’AS Douanes,



Chers encadreurs,



Au moment où vous vous préparez à disputer une finale historique et inédite de la Ligue Africaine de Basket Ball, ce samedi 27 mai 2023 à Kigali, au Rwanda, contre une grande équipe égyptienne, je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, saluer vos performances et vous adresser mes encouragements et mes chaleureuses félicitations.



Aujourd’hui, vous avez la possibilité et l’opportunité de frapper un grand coup et d’inscrire, à jamais, le nom et l’emblème de l’AS Douanes au fronton du Basket Ball africain. Ce qui constituerait, incontestablement, un fait d’armes majeur et une belle leçon de courage, de foi et de persévérance.



Votre potentiel est considérable. Et c’est pourquoi, je vous exhorte, encore une fois, à faire preuve de combativité et de solidarité, pour confirmer vos résultats et vos ambitions légitimes.



Alors, comme de véritables douaniers, ces soldats de l’économie déterminés et drapés du sceau de l’honneur et de la fierté, allez à la conquête de la victoire, sans faiblesse et sans retenue mais, dans le fair-play, le respect de l’adversaire et des règles du jeu.



Les prières et les encouragements du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, ainsi que ceux de tous vos compatriotes, vous accompagnent et vous soutiennent.



Bonne chance !



Amadou BA,

Premier Ministre, Ministre des Sports









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook