Finalistes de la Can 2019 : Macky Sall offre 20 millions FCfa à chaque "Lion" et aux membres de l’encadrement Le président de la République qui a reçu, hier, les "Lions" au Palais, de retour de la Can 2019, après la finale perdue face à l’Algérie (1-0), a remis à chaque joueur et aux membres de l’encadrement, la somme de 20 millions de francs Cfa à titre personnel. Une somme qui n’a rien à voir à la prime que le Fédartion sénégalaise de football versera aux joueurs et au staff.

Le chef de l’Etat a également dit toute sa fierté du parcours des "Lions". « Le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise a montré sa maturité. Mais l’équipe le mérite, parce que vous êtes la meilleure équipe d’Afrique », a dit le chef de l’Etat aux "Lions", les encougeant à se préparer pour les prochaines échéances, pour que « 2021 soit la bonne ».

