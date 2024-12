Finance-Bourse : La BRVM franchit un nouveau cap avec une capitalisation record de plus de 10 000 milliards de FCFA La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré hier 13 décembre 2024, une capitalisation boursière de 10 059 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains.

Selon le communiqué reçu, ce jalon sans précédent illustre le dynamisme exceptionnel de la place financière commune aux huit pays de l’UEMOA depuis quelques années :



- Au démarrage en septembre 1998 : 836,19 milliards de FCFA ;

- ⁠En 2008 : 3 336,65 milliards de FCFA ;

- ⁠En 2012 : 4 031,38 milliards de FCFA ;

- ⁠En 2021 : 6 085,41 milliards de FCFA ;

- ⁠En 2023 : 7 966,96 milliards de FCFA ;

- ⁠Au 13 décembre 2024 : 10 058,83 milliards de FCFA.





Cette progression remarquable de plus de 1 102,94 % depuis la création de la BRVM est à mettre à l’actif de la vision transformatrice de ses Pères Fondateurs, du leadership éclairé des plus Hautes Autorités de l’Union, de la croissance économique soutenue des pays de l’UEMOA (environ 5,8% en moyenne depuis plus de 20 ans), des réformes menées depuis plusieurs années et enfin du dynamisme de tous les acteurs du marché.



Avec un gain de plus de 2 000 milliards de FCFA en une année et la cotation de la Loterie Nationale du Bénin ce jour (100,5 milliards de FCFA à l’introduction), la BRVM figure parmi les bourses africaines les plus performantes.



