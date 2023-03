Finance Islamique : Un groupe d'investisseurs saoudiens à Dakar pour saisir les opportunités sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables En prélude au 8e Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest, prévu les 12 et 13 Juin prochain sous la Présidence effective du Président Macky Sall et du président de la Banque Islamique de Développement, l’Institut Africain de Finance Islamique (AIIF), en partenariat avec le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE), organise une Journée de l’Energie sur le thème : “Les Opportunités de Financement Islamique pour le Secteur de l’Energie : Pétrole, Gaz et Energie Renouvelable”, demain mardi 28 mars 2023, au Radisson Blu de Dakar.

Lundi 27 Mars 2023

En partenariat également avec la Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), une entité indépendante au sein du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), les principaux objectifs de la journée sont les suivants : identifier les opportunités d'investissement dans le secteur public et privé du secteur de l’Energie: Pétrole et Gaz, son business périphérique et son contenu local, ainsi que le secteur des Energies renouvelables.



Aux côtés de ICD, la présence d’un groupe d’investisseurs saoudiens souhaite initier des B2B avec les acteurs du secteur, en perspective du Forum de Juin.



Le Forum International sur la Finance Islamique, rendez-vous annuel des décideurs du monde économique et financier de l’Afrique de l’Ouest sur le domaine de la finance islamique, en sus des sujets évoqués, va comporter également, comme pour les précédentes éditions, une plénière sur la Fintech Islamique, secteur à forte croissance dans la sous-région ouest africaine.



